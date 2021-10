Bloquean Twitter de Eduardo Verástegui por generar desinformación

Por difundir desinformación sobre las vacunas contra el Covid-19, la red social del exactor fue bloqueada.

EE.UU.— Eduardo Verástegui informó que su cuenta de Twitter fue suspendida debido a los mensajes que emitió sobre las vacunas contra el Covid-19. El exactor señaló que dicha red social le obligó a borrar algunos de sus mensajes, pero aun así le suspendieron su perfil por unas horas.

El exintegrante del grupo Kairo destacó que no solo fue duramente crítica y sancionado por la red social también recibido amenazas de muerte.

