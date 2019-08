MÉXICO.— Bob Esponja, la esponja amarilla más famosa que vive en el fondo del mar, cumple 20 años de haber llegado a México y, para celebrarlo, Canal 5 decidió que el personaje interactúe vía telefónica con sus seguidores.

El actor comenzó a hacer doblaje desde que tenía 16 años y hoy sigue siendo su pasión. Mauricio Carrandi, vicepresidente de Imagen y Publicidad de Televisa, dijo que la interacción que tendrá Bob con el público infantil es gracias a la buena relación con el canal creador de la caricatura.

