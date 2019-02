Bob Sponja sí apareció en el Super Bowl y así reaccionaron las redes

Mucho se especulaba si Bob Sponja Saldría en el medio tiempo del Super Bowl, aunque no fue la participación que muchos fanáticos quisieran sí estuvo presente.

Los seguidores del Super Bowl tenían la esperanza que Maroon 5 quien fue el encargado del medio tiempo cantara la canción Sweet Victory, interpretada por el personaje en compañía de la banda de Calamardo

Aunque lo anterior no pasó, los fanáticos de la serie animada se emocionaron al ver un poco de lo que fue ese episodio, mientras que hubo a quienes se les hizo muy poco lo que duró el momento.

¿En serio fue todo lo de Bob Esponja? alegra que Stephen Hillenburg no haya visto esto 😑

