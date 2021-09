Romina Marcos y la expareja de la vedette se reencontraron en un reality show que seguro dará de qué hablar.

MÉXICO.— Bobby Larios y Romina Marcos se vieron las caras nuevamente en el reality show llamado "Inseparables", el cual además del ex de Niurka y la hija de la cubana, hay un elenco bastante polémico.

Aunque por ahora es Bobby quien ha empezado a dar de qué hablar, pues en el primer episodio, la ex pareja de la actriz decidió deliberadamente ignorar a Romina Marcos, esto como era de imaginarse desató los comentarios de internautas e incluso, la mismísima Niurka opinó sobre la actitud que Larios tuvo con su hija.

¿No la reconoció?

En un vídeo que circulan en redes sociales se mostró cómo Bobby Larios llegó a "Inseparables". A su arribó llamó la atención que saludó con gran afecto a todo los integrantes del reality, exceptó a la hija de Niurka, a quien ignoró, pero Radamés de Jesús (otro participante) se dio cuenta de su actuar por lo que le pidió que salude a la joven.

Tras este momento incómodo, a Bobby no le quedó más remedio que saludarla con un beso en la mejilla como simple cortesía.

Esta situación provocó que varios integrantes del reality se acercaran a Romina Marcos para saber si se encontraba bien, por lo que ella respondió con gran madurez que: "esa no era su historia".

"A ver, no es mi historia. Su relación terminó, Bobby siguió su camino, mi mamá siguió el suyo. Nos volvimos a encontrar acá en 'Inseparables', es la historia de mi mamá, no es mi historia”, explicó la joven actriz de teatro.

Bobby asegura que volverla a ver "es algo bonito"

Luego del aparente desplante que Bobby Larios le habría hecho a la hija de su expareja, en otro clip se mostró que ya dentro de la casa cuando estaban conviviendo todos, Larios y Romina Marcos "hicieron las paces". En esa conversación el ex de la vedette aseguró que no quiso ignorarla solo que no la reconoció.

"Para mi hoy tenerte enfrente es algo muy bonito, la dejé de ver chiquitita, me dio mucha emoción. No te reconocí, para mi fue algo bonito", expresó Bobby Larios a la hija de la bailarina.

Definitivamente nos quedamos con este gran reencuentro de Bobby y Romina 🥰💗 #Inseparables pic.twitter.com/IU14Dm25RE — Inseparables, amor al límite (@InseparablesMX) September 21, 2021

En su cuenta de Instagram, Niurka Marcos se dijo orgullosa de la madurez de su hija, quien tomó este incómodo momento como algo sin mucha relevancia.