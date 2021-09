''Boca de culebra'': ¿De qué trata el corto yucateco nominado al Ariel?

"Boca de culebra", la historia de una familia de sordomudos que creó su propio lenguaje de señas

MÉRIDA.- Esta noche la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfica (AMACC) premiará a lo mejor del cine mexicano. Por primera vez, una producción yucateca se encuentra nominada al premio Ariel, en la categoría de mejor cortometraje documental.

¿Quién dirige "Boca de culebra"?

“Boca de culebra”, dirigido por la cineasta yucateca Adriana Otero Puerto, documenta a través de la familia Collí Collí la situación que atraviesan por lo menos el 75% de los pobladores de Chicán, comisaríade Tixméhuac, en el sur de Yucatán.

Chicán (Chi ´kaan, palabra en maya que significa "boca de culebra") ha sido escenario de estudio de académicos e investigadores debido a su peculiar tradición. Se dice que desde hace más de cien años, tres familias llegaron al pueblo y para mantener su linaje se han casado y procreado entre ellos mismos, por lo que la mayoría de su descendencia nació con problemas auditivos. Tras la necesidad de comunicarse, los pobladores crearon su propio lenguaje de señas en maya.

La inspiración detrás del cortometraje

Adriana Otero, en entrevista con Diario de Yucatán, comenta que su primer acercamiento a este tema fue por un reportaje televisivo que vio en internet. “Era un vídeo muy corto, sin mucha profundidad, lo que me dejó muchas dudas y me generó interés por saber más. Me puse a investigar y mientras más leía sobre el caso me gustaba más”.

Con la idea de retratar esta historia en una pieza de cine documental, Otero Puerto y Alberto Palomo Torres, productor del corto, presentaron su proyecto en el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje por Regiones 2018 del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), resultando elegido para su financiación. Cabe destacar que es la primera vez que el IMCINE otorga financiamiento a un cortometraje en Yucatán.

La directora señaló que la historia de los Collí Collí fue elegida pues se trata de una familia donde todos sus integrantes son sordos. Asimismo, los hijos son jóvenes y con ellos se pueden apreciar las diversas visiones y pensamientos.

¿De qué trata "Boca de culebra" (tráiler)?

En palabras de la directora y el productor, “Boca de culebra" "es una mirada hacia la resiliencia de una familia y de una protagonista que a pesar de las barreras desea ir en búsqueda de sus sueños y cumplir sus objetivos”.

“Principalmente nuestro objetivo fue resaltar la importancia de ir por lo que se desea sin importar nada más que la seguridad de uno mismo, y el mensaje es sobre la capacidad que tenemos todos por superar los obstáculos de la vida a través del ejemplo de las familias de la comunidad de Chicán”, comentaron.

El rol del diseño sonoro

El contexto de un lugar habitado por personas con discapacidad auditiva representaba un gran reto y sus realizadores lo sabían. Por ello señalan el importante papel que desempeñó el diseño sonoro para esta producción.

“Sabíamos que nos enfrentaríamos a la dificultad de empatizar con el espectador, ya que por la falta de diálogos, podría percibirse como algo monótono, poco interesante o muy contemplativo, lo que ocasionaría no lograr conectar con la mayoría del público”, admitió Alberto Palomo, quien también estuvo involucrado en la dirección del departamento de sonido.

Al inicio del corto, Geli, el personaje principal, narra la historia de sus ancestros para poner al espectador en contexto. Sin embargo, se trata de un imaginario de la voz de este personaje, quien es sordomuda.

Al respecto, Palomo Torres compartió que decidieron darle esta introducción al corto para darle un toque de ficción y misterio, de manera que el espectador no se entere aún de que verá una trama sin diálogos. “Esto se pudo lograr a través de una música con aires de fantasía y la narración en off”, agregó.

¿Cómo transmitir el sentir de los personajes?

Para representar la perspectiva de la gente sin discapacidad auditiva que convive con los personajes, se utilizaron sonidos que fueron grabados en las locaciones originales. Sin embargo, estos sonidos no representaban la perspectiva de los personajes principales.

Alberto Palomo destacó que para introducir al espectador a este contexto desde la percepción sonora de Geli y su familia recrearon la sensación de estar sumergidos en una piscina, lo cual crea una barrera en el sonido y dificultades para escuchar, de manera que con esta referencia podemos imaginarnos un mundo insonorizado.

“La música se utiliza no solo como recurso para contextualizar la fantasía o ambientes musicales, como el caso de la jarana en esta trama; también para expresar e invocar sentimientos de esperanza”, agregó el productor y sonidista.

¿Cómo se dirige cuando los protagonistas no escuchan ni hablan?

Adriana Otero señaló que la comunicación fue complicada al principio del rodaje. “No habíamos tenido una experiencia similar. En lo personal, como directora, me sentía limitada de no poder tener una conversación fluida”.

Para hacer frente a esta situación, contaron con el apoyo de familiares cercanos a los protagonistas, quienes ayudaron con la interpretación en todas las fases de la producción.

“Este proceso también nos ayudó a pensar en ciertas situaciones que serían interesantes para la historia, así como la manera en cómo grabarlas, tanto en sonido como imagen”, agregó la cineasta.

Panorama del cine en Yucatán

Otero Palma opina que el cine en Yucatán va en crecimiento y que cada vez se hacen mayores y mejores producciones.

Respecto al apoyo y promoción que se da al cine en el Estado, considera que se realizan esfuerzos a través de algunos talleres y ciclos de exhibición, “sin embargo, en el sentido de la producción aún hay mucho trabajo por hacer pues en estos momentos no existen los mecanismos ni los recursos para apoyar la producción cinematográfica en Yucatán”, señaló.

Adriana y Alberto alientan a quienes quieren hacer cine con el siguiente mensaje: “Si están convencidos de que eso desean hacer busquen y rodéense de gente con quienes compartan los mismos intereses y encuentren los medios para lograrlo. Experimenten, estudien y disfrútenlo”.

¿Dónde puedo ver el corto?

Por el momento "Boca de Culebra" sigue su paso por su circuito de festivales. Próximamente, en el mes de octubre, participará en algunos festivales nacionales que lo pondrán en disposición por la plataforma FilminLatino. Los entrevistados invitan a seguir la página de Facebook del corto para enterarse de las fechas. Puedes darle like aquí.

¿A qué hora será la entrega de los premios Ariel?

La premiación del Ariel será transmitida en vivo en la página oficial de Facebook de la AMACC, así como por Canal 22, en punto de las 8 de la noche.- Daniela Carrillo Bracamonte, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la Uady