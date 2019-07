Bohemian Rhapsody rompe récord con mil millones de visualizaciones

México.— El video musical de la banda británica Queen, Bohemian rhapsody, impuso un récord en una plataforma de reproducción de videos, al superar mil millones de visualizaciones.

A más de cuatro décadas de su creación, el audiovisual del tema que se estrenó en 1975 hizo historia en la plataforma, pues es el primer video perteneciente a los años 70 en alcanzar esa cifra de visitas.

En redes sociales, los músicos Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de la banda, agradecieron a sus fans y señalaron que “estamos honrados de que Bohemian rhapsody acaba de llegar a un billón de visitas en youtube”.

1 billion views of Bohemian Rhapsody! That our music is still creating such a large impact to this day is simply incredible, and we thank you. To celebrate, we remastered our video in HD here: https://t.co/fVsdgYfM1Z pic.twitter.com/2m9kUv730Y