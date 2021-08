Boletos para el reencuentro de Los Bukis, vendidos hasta en 50 mil pesos

El reencuentro de la banda habría causado tanta euforia que algunos fans habrían pagado miles de pesos por un boleto.

LOS ÁNGELES .— Los Bukis regresaron a los escenarios tras 25 años de ausencia. Su retorno a la escena musical vino acompañado de un par de conciertos en el stadio SoFi de Los Ángeles que para sorpresa de muchos en las dos fechas agotaron todas las entradas.

Aunque lo más impactante y que generó molestia fue el costo de los boletos, los cuales iban desde los 350 dólares, poco más de siete mil pesos (los más económicas) y hasta en casi 50 mil (49,650 pesos) los mejores lugares del estadio.

En redes sociales, los fans de la agrupación también emitieron su desagrado hacía el elevado costo del meet&greet con Los Bukis, agregado al altísimo precio de las entradas al concierto del grupo que se convirtió en uno de los favoritos por éxitos como "Tu Cárcel" o "Será mejor que te vayas".

De acuerdo con algunos internautas, si los fans quería acceder al meet&greet con Los Bukis, el costo del boleto podía ser de unos cinco mil dólares, es decir, alrededor de uno 100 mil pesos.

Los Bukis continuarán su gira de reencuentro en el Soldier Field de Chicago el 4 de septiembre y el AT&T Stadium de Dallas el 15 de septiembre donde finalizaran. Y los precios de los boletos oscilan entre los 900 y poco más de 3 mil dólares, es decir, algo como los 18 mil a 60 mil pesos.

