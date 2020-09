Borran a “Chespirito”: Florinda Meza no lo concibe fuera de la tele

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “¡Federico!”, le gritaba doña Florinda a su hijo Quico cada vez que lo regañaba en la vecindad de “El chavo del ocho”.

En la realidad, esos enojos no los vivía la actriz Florinda Meza con el que fue su esposo, Roberto Gómez Bolaños (fallecido en 2014), creador del programa de comedia y otros tantos que formaron parte de Chespirito.

“No me enojaba con él. Cuando por alguna razón teníamos un desacuerdo, siempre le decía ‘para, Rober, para, siempre se arrepiente uno más de hablar, que de ser prudente y callar’. Nunca duramos enojados más de media hora. No me importaba tener la razón, sino estar en paz con él. La gente que convivió con nosotros en ese tiempo, puede atestiguar que esa era la forma en que nos amábamos. Por eso duramos más de 40 años juntos y felices”, agrega la actriz.

Así recuerda Florinda Meza a Roberto, pero a la vez con un sabor agridulce, porque desde hace casi dos meses, sus programas dejaron de transmitirse debido a una falta de acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito.

El 1 de agosto, a través de redes sociales, Roberto Gómez Fernández confirmó que salieron de las pantallas del mundo.

La nostalgia es mayor porque se celebran 25 años del término de transmisiones de “Chespirito” y el mes próximo cumpliría 50 de transmisiones ininterrumpidas.

“Me siento triste por la forma en que Roberto es tratado y valorado por quienes tenían en sus manos esta negociación. No importa si existen proyectos que involucren sus guiones o sus personajes, lo cierto es que, al cancelar las transmisiones, lo borran a él y a todos los que fuimos parte de ese gran trabajo que abrió camino cuando ni siquiera existía el concepto de la globalización”, sentencia.

Para la actriz, es imposible que un fenómeno como tal se repita. Lo que más le duele es el público al que han decepcionado con la que considera, una decisión abrupta e inoportuna.

“Fuimos pioneros y nuestro esfuerzo hizo grande a una televisora y llevó el nombre de México a los lugares más lejanos. ‘Chespirito’ no sólo es un programa de televisión, es un referente de la cultura popular”, señala.

“Un valor que compartimos y que nos hermana. Y por si eso fuera poco, hablando del medio, es un baluarte de la televisión que ha roto todos los récords y ha traspasado todas las barreras, la del tiempo y las fronteras, incluso la del idioma, y la más difícil: la de la tecnología. Las nuevas generaciones siguen viendo el programa y les fascina”.

Uno de sus compañeros de pantalla y quien dio vida a personajes como Ñoño y el Señor Barriga, el actor Édgar Vivar, es positivo.

Ve difícil que las historias que crearon junto a Gómez Bolaños desaparezcan del inconsciente popular.

“Ya tres generaciones han disfrutado de nuestro trabajo y mientras existan repeticiones en las plataformas alternas creo que con el tiempo se volverán un fenómeno de culto”, dice.

Vivar considera que su trabajo en Chespirito definió su carrera artística y le dio la oportunidad de realizarse a través de ella.

“Es el cariño del público lo que me anima a decir que puedo caminar y que tengo amigos que no me han sido presentados”, indica.

Florinda Meza aclara que tiene derechos sobre la obra de Gómez Bolaños. “Hacer las cosas como las hicieron es una falta de respeto a Roberto y al público”, sentenció.