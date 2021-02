Boruto Capítulo 55: Una muerte destroza a los fans de Naruto (spoilers)

Masashi Kishimoto, la mente detrás del manga de “Naruto”, sorprendió nuevamente a sus lectores y seguidores, convirtiendo en tendencia mundial el hashtag “Kurama”, ante las reacciones de los internautas al capítulo 55 de “Boruto: Naruto Next Generation”.

Precaución: si aún no has visto la tendencia o leído el último tomo, no sigas leyendo, habrá muchos spoilers.

Como anticipamos hace algún tiempo, los internautas temían por el destino de Naruto Uzumaki, debido a un diálogo en el que, para derrotar a un nuevo enemigo, Kyubi/Kurama (el demonio zorro de nueve colas que habita dentro de sí) le proponía una técnica que lo llevaría al límite.

Sin embargo, en las últimas horas, parece ser que en realidad la técnica hizo que el demonio saliera del cuerpo de Naruto, lo que causó varias lágrimas entre sus seguidores.

so kurama lied when he said baryon mode would take both naruto’s and kurama’s life... it only took his life ☹️ pic.twitter.com/g4kXTbRVq6