Brad Pitt asegura que Tarantino no elogia la violencia

MÉXICO (Notimex).— Brad Pitt comprende que las mujeres se sientan agredidas por la violencia de la que son víctimas los personajes femeninos en las películas de Quentin Tarantino, pero aclara que no se trata de un elogio a la agresión contra el género, sino una alerta sobre quienes destruyen vidas.

“Comprendo su sentir porque incluso yo de pronto dije: ‘Guau, ¿no es esto demasiado?’. Sin embargo, desde el punto de vista de Quentin no se está viendo al género femenino en realidad, él se está concentrando en la venganza contra la gente que destruye vidas, aquéllos que le quitan la vida a otros”.

“Quentin lo ve de una manera inocente. Tendrían que conocerlo (al cineasta) para saberlo. Pero definitivamente entiendo su sentir porque hasta yo sentí feo”, admite.

Pitt se refiere a las escenas de violencia contra las mujeres en la más reciente película de Tarantino, “Había una vez… en Hollywood”, que el actor protagoniza al lado de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El filme, ambientado en Los Ángeles de 1969, ha inquietado a algunos espectadores al presentar el asesinato de Sharon Tate por integrantes de “La familia” de Charles Manson.

“Si alguien siente rechazo por esto hay que escucharlo. Hace tiempo, un veterano de Iraq me dijo algo que se quedó en mi mente: ‘Los ideales son pacíficos, pero la Historia es violenta’”.

“No podemos negar que la violencia es una parte de nosotros y una parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia”, añade.

En el caso de “Había una vez… en Hollywood”, Pitt considera que “la violencia es casi un alivio cinematográfico porque estamos lidiando con un incidente que fue tan horrendo”.

“No puedo hablar de lo que sucede en la película, pero para mí es casi un descanso, un alivio del destino que Sharon tuvo, que todos tuvieron en esa casa, durante esa noche”, apunta.

Es la segunda ocasión que Brad Pitt actúa bajo las órdenes de Quentin Tarantino. La primera ocurrió en 2009, en “Bastardos sin gloria”. Esta vez, de nueva cuenta sintió que trabajaba como si estuviera en casa.

Por esa razón, asegura, ninguna escena se le hizo complicada, ni siquiera aquélla con Mike Moh en el papel de Bruce Lee y que han criticado Shannon Lee y seguidores del fallecido maestro en artes marciales con el argumento de que hacen ver al intérprete como un “imbécil arrogante”.

“Es algo curioso porque en los sets de Tarantino las escenas no se me hacen muy complicadas, pues todo está establecido. La alfombra y la mesa siempre están puestas. A los diálogos los describo como cuando estás con el público, dices algo tonto, vergonzoso, y cuando vas manejando a casa piensas en aquella frase perfecta que hubieras podido decir. Ése es el dialogo de Quentin”.

“Él lo tiene todo listo para ti, es muy divertido, es un deleite la manera en que cuenta sus historias. No encuentras eso en otros sets”.

Brad Pitt

“Cuando ya no haga las cosas como hoy ni me sienta a gusto me iré como Quentin lo planea”, declara.

Privilegiado

De 55 años y originario de Oklahoma, se dice privilegiado de haber actuado en filmes importantes. “No sé cómo puedo tener tanta suerte, porque no me he detenido a hacer un análisis; pero trato de seguir haciendo las cosas de la misma manera”.