Brad Pitt y Jennifer Aniston: la historia tras la foto viral en los SAG (VÍDEO)

LOS ÁNGELES.- Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron dos de los ganadores hoy de los premios del Sindicato de Actores (SAG), pero, además, acapararon las redes sociales por los momentos que compartieron juntos y que recordaron por qué eran una de las parejas más populares de Hollywood.

Pitt se hizo con el premio al mejor actor de reparto de una película por "Once Upon a Time… in Hollywood", mientras que Aniston se anotó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por "The Morning Show".

Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos en los SAG

Varias fotografías de la 26 edición de los SAG, que se celebró hoy en el Shrine Auditorium de Los Ángeles (EE.UU.), causaron sensación en Twitter al mostrar a los dos actores muy alegres y celebrando juntos sus premios detrás del escenario.

Brad Pitt viendo el vídeo de Jennifer Aniston

Además, un vídeo que tuvo mucho eco en las redes sociales mostró a Pitt viendo con muchísima atención y en una televisión el discurso que Aniston estaba dando en esos momentos tras recoger su reconocimiento.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

La historia de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Pitt y Aniston se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando el actor inició una relación con Angelina Jolie.

La ruptura provocó un terremoto en Hollywood, el mismo que ocasionó el divorcio posterior entre Jolie y Pitt en 2016.

Pitt, que es el máximo favorito al Óscar a mejor actor de reparto por "Once Upon a Time… in Hollywood", estuvo hoy especialmente inspirado en su intervención en la ceremonia.

"Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder", bromeó en relación a su premio.

Siguiendo con las risas, el actor dio las gracias por el galardón a "los pies" de compañeras de "Once Upon a Time… in Hollywood" como Margot Robbie o Margaret Qualley, un chiste sobre el especial fetiche que tiene Quentin Tarantino con esa parte del cuerpo humano.

Además, ironizó con lo "difícil" que fue ese papel sobre un tipo "que se coloca, se quita la camiseta y no se lleva bien con su mujer", una broma sobre sí mismo y que la realización de la gala aprovechó para enfocar entonces a una Aniston sonriendo entre el público.

Por su parte, la actriz elogió a los creadores de "The Morning Show" por dar forma a personajes "complicados, complejos, feos y simplemente hermosamente humanos".

Un cariño especial a Adam Sandler

Y se acordó con mucho cariño de Adam Sandler, con quien ha trabajado en "Just Go With It" (2011) y la reciente "Murder Mystery" (2019).

"Adam Sandler: tu actuación es extraordinaria y tu magia es real, amigo. Te quiero", dijo en referencia implícita al trabajo del actor en "Uncut Gems" (2019), una de las grandes interpretaciones del año pasado pero que ha pasado prácticamente desapercibida en la temporada de premios de Hollywood.

La razón por la que Jennifer Aniston nunca tuvo hijos

La actriz Jennifer Aniston reveló la razón por la que nunca tuvo hijos. La ex estrella de Friends escribió en 2016 un artículo suplicando que el escrutinio se detuviera después de un sinfín de historias, mensajes y publicaciones en las redes sociales que le preguntaban si estaba embarazada.

Jennifer Aniston

"La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada (por billonésima vez ... pero quién está contando) apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas ​​y tienen hijos ", escribió para el Huffington Post .

Todos, continuó, están completos con o sin pareja, y con o sin hijo.

"Podemos decidir por nosotros mismos, eso es lo bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes en este mundo que nos ven como ejemplos".

Jennifer prosiguió "No necesitamos estar casados ​​o ser madres. Tenemos que determinar nuestro propio 'feliz para siempre' para nosotros mismos".

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Cansada de ser parte de la narrativa

Luego reveló la causa por la que nunca había tenido hijos, estaba cansada de ser parte de la narrativa.

"Sí, puedo convertirme en madre algún día, seré el primero en avisarte. No estoy buscando la maternidad ahora".

Recibía felicitaciones

"Me molesta que me hagan sentir 'menos que' porque mi cuerpo está cambiando y / o comí una hamburguesa para el almuerzo y me fotografiaron desde un ángulo extraño y, por lo tanto, consideraron una de dos cosas:" embarazada "o" gorda ". Mis amigos me felicitaban, compañeros de trabajo y extraños por igual en el embarazo ficticio”.

En declaraciones recientes, en diciembre de 2018, Jennifer expresó que a pesar de que en ocasiones mencionó que sí cabía la posibilidad de que tuviera hijos, ya no pensaba lo mismo. "Con toda honestidad, es un poco aterrador".

"Algunas personas simplemente están diseñadas para ser esposas y tener bebés", agregó. "No sé cuán natural me viene eso".

Jennifer Aniston lloró por el embarazo de Angelina Jolie

Jennifer Aniston dejó en claro que confió hasta el último momento en Brad Pitt; sin embargo, antes del divorcio, los medios comenzaron a difundir las pruebas sobre la presunta infidelidad, hasta que recibió la peor noticia en medio de una entrevista.

La estrella de Hollywood terminó quebrándose frente al periodista que la entrevistaba al conocer que Angelina Jolie se convertiría en madre, debido a que al sacar las cuentas confirmó que ambos iniciaron su romance cuando ella aún estaba casada con Brad Pitt.

