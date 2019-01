Bradley Cooper cantó por sorpresa con Lady Gaga en Las Vegas

LAS VEGAS.- Durante un concierto de Lady Gaga en Las Vegas, la cantante llamó al actor, que se encontraba entre el público, para que subiera al escenario y cantara con ella la canción Shallow en vivo. Los fans no sabían que tendrían la oportunidad de disfrutar de este tema con los protagonistas de la película “A Star is Born”.

GAGA BROUGHT OUT BRADLEY COOPER TO SING SHALLOW WITH HER KXKCISKSKMSMSKKSM #Enigma pic.twitter.com/z84fPXbzVt

La audiencia reaccionó con emoción en Las Vegas Park Theater y unieron sus voces a las de los artistas.

So @DCfilmgirl and I are in Vegas for the @ladygaga Enigma show and Bradley Cooper just jumped on stage to do “Shallow” live!!! Insane!!! pic.twitter.com/4iYbs61t6q

— Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) January 27, 2019