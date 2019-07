Bradley Cooper prefirió a su mamá que a Irina Shayk

Bradley Cooper por fin habló de su separación de Irina Shayk. El actor aclara que Lady Gaga no influyó para que su relación terminara. El verdadero motivo: su mamá, Gloria Cooper.

El actor tuvo que elegir entre Irina y su madre y la decisión no fue difícil: “Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá, cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar” señaló el actor.

De acuerdo con información de Dayli Mail, la convivencia de de Irina con su suegra no era muy buena, lo cual la obligó a dejar la casa de Cooper.

Este motivo estaría asentado en el acta de separación de la ahora expareja, lo cual no está confirmado al cien por ciento.

La relación entre Bradley Cooper e Irina duró cuatro años y medio, tuvieron una hija, Lea, por la cual ahora disputan la custodia.

Bradley Cooper y Lady Gaga han tenido que batallar en los últimos meses con los rumores de un posible romance entre ellos desde que protagonizaron la película “Nace una estrella”.

Irina Shayk estaría repitiendo la misma historia de lo que ocurrió con la mamá de su ex pareja Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, quien causó la separación entre el futbolista y la modelo.