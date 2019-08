Breaking Bad “la película” se estrenará en Netflix en octubre

MÉXICO.- Se había especulado sobre la película de Breaking Bad, pero Netflix no había realizado ninguna declaración hasta que un reportaje de The New York Times se les adelantó y confirmó “El Camino”, la película de Breaking Bad. Ahora, ha sido la compañía la que decidió revelar el avance, el póster y la fecha de estreno.

La fecha de estreno

La película de Breaking Bad se estrenará en Netflix el próximo 11 de octubre y el argumento se centra en qué pasó con Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul) después de los trágicos sucesos con los que finalizó la serie.

¿Qué muestra el avance?

En el avance, vemos a Skinny Pete, el amigo de Jesse Pinkman, mientras lo interrogan las autoridades. Le preguntan sobre su paradero actual o futuro, porque el personaje les explica que no sabe a dónde va, y que aunque lo supiera, no les diría.

Además, relata que oyó lo que le hicieron a su amigo para que continúe con la cocina y que vio la jaula en la que estaba. El caso de Walter White y Pinkman se hizo muy mediático. Por todo lo que sabe, Skinny Pete no piensa ayudar a las autoridades a meter a Pinkman en una jaula.

Mira aquí el avance.