La modelo ha dicho que “ya no quiero seguir viviendo esa pesadilla”, asegura que su casa está embrujada.

MÉXICO.— Brenda Zambrano y su pareja Guty Carrera están pasando días difíciles pues no dejan de percibir presencias paranormales en su lujoso penthouse.

De acuerdo con la exintegrante de Acapulco Shore ni siquiera ha podido dormir pues son muchas las situaciones extrañas que suceden en su casa.

La también modelo mostró a través de redes sociales las supuestas presencias extrañas que la han atemorizado y que espera pronto lleguen a su fin con un cambio de casa. Solo que para que eso suceda debe espera que finalice su contrato de arrendamiento.

Según Brenda ya está cansada de escuchar cómo se mueven las sillas de su comedor, o cómo alguien o algo le cambia de canales a la televisión.

"Estamos viendo la tele, un canal de Perú y de repente la tele empezó a ponerse verde, con reflejos, luces, horrible y yo pensé que era Guty que me estaba haciendo una broma pero no [...] Ya no sé qué hacer" expresó la joven en sus historias.