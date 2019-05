Britney Spears: En nueva crisis

La cantante dejaría para siempre los escenarios

Britney Spears podría abandonar definitivamente los escenarios, debido a su complicada vida personal que la ha llevado incluso a buscar ayuda profesional; según declaró recientemente su mánager actual Larry Rudolph.

“Como persona que guía su carrera profesional, y basándome en la información de la que dispongo en estos momentos de todos los profesionales que han trabajado con ella, tengo muy claro que (Britney) no debería retomar su residencia de Las Vegas, ni en el futuro próximo ni el lejano, posiblemente no debería volver en absoluto”, comparte el representante.

Tras pasar un mes internada en un centro de rehabilitación, como consecuencia de la ansiedad y estrés que le provocó la deteriorada salud de su padre –según la versión más imperante hasta el momento-; Britney Spears presentó el pasado viernes una petición a un juez para recuperar al menos un porcentaje del control de sus finanzas, cuya tutela está en manos de Jamie Spears.

Contra Jamie Spears

Jamie adquirió el control económico de los ingresos de la cantante desde 2007, cuando Britney presentó aquella crisis nerviosa que produjo esa imagen tan popular sobre su decadencia.

El testimonio que ofreció la intérprete en el juzgado no pintaba precisamente una buena imagen de su padre, ya que no dudó en justificar su petición haciendo referencia a la posibilidad de que Jamie le hubiera “forzado” de alguna forma a entrar en la citada clínica e incluso a “tomar drogas”, quizá para seguir dando la impresión de que no estaba capacitada para tomar sus propias decisiones.

Esta visión de lo sucedido, la cual fue dada a conocer por TMZ tras contactar con testigos presenciales de la sesión judicial, se vería respaldada por la madre de Britney, Lynne Spears.

Sin embargo, la solidez de tales argumentos se ha visto cuestionada por el hecho de que Jamie Spears nunca ha tenido potestad alguna, al menos desde el punto de vista legal, para tomar decisiones ligadas al bienestar psicológico de su famosa hija.

