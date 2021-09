¡Britney Spears es libre! Jueza suspende tutela a su padre

Britney Spears finalmente es libre de la tutela que ejercía su padre, la cual controlaba su economía y otros aspectos de su vida.

LOS ÁNGELES.— Una jueza suspendió al padre de Britney Spears de la tutela, la cual ha mantenido por más de 13 años, al valorar que el acuerdo “refleja un ambiente tóxico”.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles Brenda Penny estuvo de acuerdo con la petición de Spears y su abogado, Mathew Rosengart, sobre que James Spears necesita renunciar a su papel como tutor.

La medida es una gran victoria para la cantante quien dijo en audiencias dramáticas en junio y julio que su padre necesitaba estar fuera.

“La situación actual es insostenible”, dijo Penny después de escuchar los argumentos de ambas partes. “Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de James Spears”.

James Spears solicitó la tutela en 2008. Desde entonces ha sido su principal controlador y mayor defensor de la necesidad de la tutela. En las últimas semanas cambió de postura, pidiendo a la jueza que terminara con ella.

Britney Spears y Rosengart estuvieron de acuerdo en que la tutela debería acabar y dijeron en documentos judiciales que la remoción de James Spears era un primer paso necesario.

Rosengart presionó agresivamente para la destitución de James Spears desde momentos después de que Penny le permitió a la cantante contratarlo como su abogado en julio.

