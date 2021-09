Britney Spears próxima a casar con Sam Asghari; se comprometieron

La cantante se comprometió con su novio Sam Asghari tras cinco años de relación.

EE.UU.— Britney Spears ha comenzado a vivir cosas "mágicas", pues a través de un vídeo compartió cómo fue la propuesta de matrimonio por parte de su novio Sam Asghari. Él también presumió en redes sociales este momento que protagonizó el pasado domingo 12 de septiembre.

Orgulloso de ser novio de la "Princesa del Pop"

En una entrevista para "Forbes" realizada hace tiempo, Asghari compartió cómo la misma Britney fue quien lo escogió para aparecer en su vídeo "Slumber Party", el cual fue lanzado en 2016 de la mano de Tinashe.

En el videoclip, Britney llega a una mansión en la que se encuentra con Asghari. A partir de allí, la pareja comenzó un camino en el mundo real, que con el tiempo se hizo evidente en las redes sociales, pues tanto Britney como Sam comparten fotografías o vídeos de sus momentos juntos.

Es importante señalar que la noticia de su compromiso se da poco después de que Jean Spears, el padre de Britney, renunciara a su tutela legal, misma que tenía desde 2008, cuando, luego de un duro periodo de salud mental para la cantante, su progenitor tomó las riendas de su vida, su trabajo y fortuna.

En estos trece años, la interprete de "Sometimes" ya había intentado en 2020 retirar la tutela a su padre y que esta fuera concedida a Bessemer Trust. Sin embargo, la petición fue rechazada.

También podría interesarte: Britney Spears revela: su papá maneja su dinero y sexualidad (audios)

#FreeBritney

En agosto de este 2021, Jamie Spears, padre de Britney, renunció a la tutela, lo cual quiere decir que sería alguien más quien esté a cargo, pero que también se abren nuevas posibilidades para su vida, como por ejemplo, casarse y realizar los planes que ella quería para este momento de su vida.

#FreeBritney #britneyspears



El padre de Britney Spears presentó frente a una corte su intención de dejar la tutela de su hijahttps://t.co/FiudswiIiY pic.twitter.com/LCfTURiwAQ — Radio Romántica (@Radio_Romantica) September 12, 2021

Su novio también había evidenciado el apoyo a la también llamada "Princesa del Pop" y el rechazo a los tratos de su padre.

"En mi opinión es un completo idiota", dijo en una historia de Instagram en la que, firme, decía que no podía tener respeto por alguien que había puesto tantos obstáculos a su relación.

Sin embargo, este domingo, Britney compartió en su cuenta de Instagram en varios clips presumiendo su anillo de compromiso junto a su ahora prometido, mientras que él publicó una foto en la que presume la mano de Britney portando la argolla, una señal más de la libertad que comienza a sentir la intérprete.

También podría interesarte: Britney Spears: es tendencia la renuncia de la tutela legal de su padre

¿Quién es Sam Asghari?

El futuro esposo de la "Princesa del pop" es un modelo iraní que nació en Teherán, Irán, en 1994. Su nombre real es Hesam Asghari, pero él cambió su nombre para que su adaptación al inglés sea más sencilla, por lo que ahora es conocido como: Sam Asghari

Desde hace más de diez años, Sam se mudó a Estados Unidos para reencontrarse con su padre. Una vez en Norteamérica se convirtió en atleta y continuó su carrera como entrenador personal.

Asghari actualmente trabaja como entrenador, pero también se dedica al modelaje y la actuación. Su participación en el videclip "Slumber Party" de Britney no ha sido el único también fue parte de "Work from home" del grupo Fifth Harmony.

En cuanto a la actuación en TV formó parte de la tercera temporada de la serie "Black Monday" y ha tenido apariciones en "Hacks" de HBO Max y "The Family business" de BET.

Y aunque es 13 años menor que Britney, Sam tiene una buena relación con los dos hijos que la "Princesa del Pop" fruto de su relación con el coreógrafo Kevin Federline.