Britney Spears responde por su "desaparición" de Instagram

La cantante causó alarma entre sus fans luego de que éstos reportaron que la red social de la "Princesa del Pop" fue borrada.

EE.UU.— Britney Spears "desapareció" de Instagram, esto de inmediato generó preocupación y angustia. Sus fans se pronunciaron en redes sociales pues temían que algo malo le hubiera pasado. Tras el revuelo provocado por la eliminación sin razón alguna de su perfil en dicha red social, la misma cantante fue quien salió a aclarar qué pasó.

Fue a través de su otra red social, Twitter, que la cantante de "Crazy" publicó un tuit en el que decía porque su cuenta de Instagram fue eliminada de forma repentina.

"Tomaré un descanso", se lee en un tuit en el que también aseguró a sus seguidores que no deben preocuparse pues solo esta tomando un pequeño descanso de las redes sociales, para celebrar en su compromiso".

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨