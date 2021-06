Britney Spears revela: su papá maneja su dinero y sexualidad (audios)

LOS ÁNGELES.— Britney Spears pidió a una jueza que termine la tutela designada por la corte que ha controlado el dinero y los asuntos de la estrella del pop desde 2008; entre ellos aspectos de su vida privada que incluyen su sexualidad.

La dramática solicitud en una audiencia en Los Ángeles llegó con sus primeras palabras en la corte en los 13 años de existencia del acuerdo legal para su supervisión.

Britney Spears dijo que la tutela impuesta por la corte es “abusiva” y condenó a su padre y a las otras personas que la han controlado.



“Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo Britney. “Merezco tener una vida”.

Britney Spears, de 39 años, dijo que quiere casarse con su novio Sam Asghari y tener un bebé, pero la tutela no le permite hacerlo. Señaló a la corte que la están obligando a tomar anticonceptivos contra su voluntad.

"Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque", afirmó