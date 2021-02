Britney Spears rompe el silencio sobre un documental de su vida

El público ya disfruta del documental Framing Britney Spears, creado por The New York Times y producido por la cadena FX.

La cinta aborda algunos detalles de la batalla legal que la cantante libra de forma constante contra su padre para recuperar su independencia económica.

La mencionada producción contiene testimonios de personas que formaron parte los inicios de la carrera de Britney como así también de otras que atestiguaron el momento en que su padre comenzó a tomar todas las decisiones por ella y como hasta el día de hoy maneja sus cuentas.

Ya pasó una semana desde que estrenó el documental y si bien su novio, el modelo de 27 años Sam Asghari, se pronunció en sus redes sociales, la princesa del pop se mantuvo al margen y en silencio.

Pero ahora decidió romper el silencio y opinar sobre las cuestiones que aborda la producción.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage .... but I am taking the time to learn and be a normal person ..... I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ