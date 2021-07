Britney Spears se retiraría de los escenarios: renuncia su manager (vídeo)

Larry Rudolph, quien representó a Britney Spears durante gran parte de sus 25 años de carrera, renunció a ser su manager.

Lo hizo en una carta que dirigió al padre del cantante, Jamie Spears, y a la abogada Jodi Montgomery, administradora de la fortuna de Britney, quien ha estado bajo tutela desde 2008.

Rudolph citó la “intención de renunciar oficialmente” a su puesto por la decisión de la cantante de retirarse de los escenarios. La carta fue publicada por Deadline.

“Nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles”, escribió Rudolph, quien señaló que no se ha comunicado con Britney Spears en más de dos años y medio.