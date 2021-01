Bruce Willis se disculpa tras negarse a usar cubrebocas

MÉXICO.- Bruce Willis se convirtió en el blanco de críticas por no respetar las medidas de higiene contra el coronavirus.

El actor fue expulsado de una tienda tras negarse a portar mascarilla y luego de hacerse viral esta información, el actor pidió perdón públicamente.

Según el medio Page Six, Willis entró sin cubrebocas a una farmacia de Los Ángeles, algo que molestó al resto de clientes. El actor se negó a cubrirse nariz y boca "a pesar de llevar un pañuelo en el cuello que podría haberse subido fácilmente", según relata la publicación.

A notar ducha acción, un empleado pidió a la estrella de Hollywood que abandonara el establecimiento, quien finalmente lo hizo sin hacer sus compras.

Bruce Willis was asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask so he left without making a purchase. Willis is no superhero and could Die Hard if he gets COVID. pic.twitter.com/iYZXh7YcqQ