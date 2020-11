Bruno Mars bromea sobre no ser postulado a los premios Grammy

Luego de las reacciones contrapuestas por el anuncio de los candidatos al premio Grammy 2020, a celebrarse el 31 de enero próximo; Bruno Mars decidió dar un consejo a aquellos que se sintieron desilusionados porque su música no fue reconocida por la Academia.

“Si no lanzas música, no puedes perder ningún Grammy. Piensa en eso”, bromeó el cantautor, quien este año decidió enfocarse en componer nueva música, que aún no ha lanzado en ninguna plataforma.