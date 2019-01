Bryan Cranston confirma que realizarán película de “Breaking Bad”

México (Notimex).- El actor y productor estadunidense Bryan Cranston confirmó el regreso de su personaje, el profesor “Walter White”, en una nueva película de la popular serie “Breaking Bad”.

Fue durante el “show” del presentador Jimmy Fallon que Cranston confirmó a los fans el regreso de la serie, esta vez en una película: “puedo decir y anunciar esta noche, delante de tu audiencia en exclusiva, que puedo confirmar una película de ‘Breaking Bad’, rumor que se está abriendo paso”.

.@BryanCranston sheds some light on the @BreakingBad_AMC movie details! https://t.co/esv6Rdvv4X pic.twitter.com/vBSRtGa3nx

— Fallon Tonight (@FallonTonight) January 11, 2019