BTS: así fue el desfile de la temporada Otoño-Invierno de Louis Vuitton

BTS cumplió y se robó el desfile varonil de la temporada Otoño-Invierno de Louis Vuitton, que tuvo lugar esta noche en Seúl, Corea del Sur. ARMY –como se conoce a su grupo de seguidoras- estuvo en primera fila y, como era de esperarse, posicionó el encuentro en redes sociales.

A través de una película de 10 minutos de duración; Jimin, V, JungKook, RM, J-Hope, Jin y Suga presentaron las prendas y accesorios de esta colección en Art Bunker B39, un espacio de arte y cultura a las afueras de Seúl, para el último desfile de Virgil Hablo; según destaca un comunicado de la propia casa de modas.

Louis Vuitton presents the Men's Fall-Winter 2021 Collection by Virgil Abloh in Seoul featuring House Ambassadors BTS. https://t.co/tsAokz5l1d

Cabe destacar que la presentación en directo a través de Twitter superó en los primeros minutos los 10 millones de espectadores.

Con un dirigible con la palabra “Hope (Esperanza)” marcando cada pausa del vídeo, cada uno de los siete integrantes de la agrupación de K-Pop hizo su respectiva aparición para destacar cada una de las prendas de la colección, que en esta ocasión va de bolsos hasta unos lentes que la marca incluso convirtió en un filtro para Instagram e invitó a los seguidores de BTS a utilizarlos.

