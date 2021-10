BTS terminó su acuerdo de distribución Columbia Records y Orchard de Sony Music para asociarse con Universal Music Group, según confirmó Variety. La noticia, reportada por primera vez por Billboard; aún no es confirmada por los representantes de la banda surcoreana.

De acuerdo con la información obtenida, el acuerdo de licencia será con la división Geffen de UMG, con distribución a cargo de INgrooves.

BTS a través de HYBE (anteriormente Big Hit) habría mantenido un contrato de mes a mes con The Orchard y solo necesita notificar a Sony de su intención de cambiar de distribuidor. Aunque Universal Musical Group ya distribuye BTS en otros territorios, como Japón.

