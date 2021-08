BTS cancela todas las fechas de ''Map of The Soul'': así respondió ARMY

SEÚL.- Aunque con "Permission to Dance" BTS se mostró optimista por el futuro, tal parece que el reencuentro con ARMY no será pronto, pues la banda de K-Pop acaba de cancelar de manera definitiva de su gira mundial "Map of the soul".

"La compañía trabajó duro para reanudar los preparativos para el BTS "Map of the Soul tour", siendo conscientes de que todos los seguidores han estado esperando con ansia la gira", escribió Big Hit Music, el sello que representa al grupo, en su red social Weverse.

"Debido a circunstancias cambiantes que escapan a nuestro control se ha vuelto muy difícil retomar las actuaciones con la misma escala y fechas que habíamos planeado. Por ello debemos anunciar la cancelación del BTS 'Map of the Soul tour'", añade el texto.

ARMY muestra su apoyo a BTS con: #ARMYWillWaitForBTS

Antes de lanzar su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7", el grupo presentó en enero de 2020 una gira que consistía de casi 40 conciertos en ciudades de tres continentes y que incluía un doble recital en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona que debía suponer la primera actuación del grupo en España.

Y que íbamos a vivir esta experiencia en España…💔#ARMYWillWaitForBTS



pic.twitter.com/J9ecurOM5d — ꜱᴀʀᴀ ᴜᴛʀɪʟʟᴀ⁷💛 (@sarautrillaa) August 20, 2021

Sin embargo, el estallido de la pandemia obligó a la banda formada por RM, Jimin, Jin, J-Hope, V, Suga, y Jungkook a posponerla en los meses siguientes.

Big Hit Music aseguró que está "preparando un programa viable y un formato de actuaciones" que pueda cumplir las expectativas de los seguidores y afirma que publicará información actualizada "lo antes posible".

En respuesta, ARMY no tardó en crear el hashtag: #ARMYWIllWaitForBTS (ARMY esperará por BTS), para mostrar su apoyo y comprensión a sus ídolos.