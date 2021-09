BTS se ha convertido en un auténtico influencer, gracias a que un solo discurso puede hacer que incluso sus seguidores cambien de parecer. Así lo demostró, luego de revelar que sus siete componentes están vacunados.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) extendió el llamado de BTS desde la ONU, en el cual asegura que los jóvenes están listos para ser parte del cambio, el cual involucra también el formar parte de las campañas de vacunación contra el Covid-19, un tema que ha causado controversia y del que mucha gente -incluso jóvenes- se ha mostrado renuente.

Incluso dentro de ARMY, como se le conoce al grupo de fanáticas de la banda de K-pop, hubo algunos comentarios de jóvenes que por temor a las agujas o a las reacciones secundarias de la vacuna, se habían negado a recibir la inoculación. Algunas incluso aseguraron que si los integrantes de BTS ya estaban vacunados entonces lo harían.

“Yo no (estoy vacunada). Tengo miedo porque (ya me dio Covid-19) y temo a la reacción de la vacuna, pero si ‘my babies’ están bien (después de vacunarse) me darán la fuerza para hacerlo ‘promis’”, señala una usuaria en las redes sociales de Unicef Latinoamérica, que compartió el mensaje de BTS sobre las vacunas.