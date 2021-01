BTS en México: por qué Carlos Slim y el K-Pop son la misma tendencia

Un simple agradecimiento causó un gran revuelo en redes sociales, donde las ARMY –como se les conoce a las fans de BTS- lanzaron una petición al multimillonario Carlos Slim de “traer” a la agrupación surcoreana, olvidándose por un momento del semáforo rojo que impera actualmente en Ciudad de México.

Todo partió de un mensaje de agradecimiento de la cuenta oficial de BTS en Twitter a la de Claro Música México, por incluir la música del grupo de K-Pop entre lo mejor de 2020 del Pop en Inglés por el sencillo “Dynamite”.

Thank you @ClaromusicaMX for including us on your 'Lo mejor del 2020 Pop en Inglés' playlist!

🎧 https://t.co/grpdPuk5Nq pic.twitter.com/1WdhpJjenh