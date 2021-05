BTS estrena hoy en México nuevo tema: ¿tributo a Queen? (vídeo)

El segundo sencillo en inglés de BTS se estrena esta noche (20 de mayo) en México y otros países de Latinoamérica, y los fans ya sugieren que se trata de un homenaje a Queen debido a las primeras notas compartidas en el segundo teasser.

La banda surcoreana lanzó el martes 18 de mayo un vídeo de 20 segundos que se convirtió en tendencia número uno en YouTube y en Twitter logró 30 millones de visitas.

¿Tributo a Queen?

Tras revelarse el adelanto de Butter, los fans relacionaron el sonido con el arranque de Another One Bites the Dust de Queen, lanzada el 22 de agosto de 1980.

Además, recordaron cuando Jin replicó el famoso grito ¡Eo! ¡Eeeeeoooo! en el Estadio Wimbley durante un concierto de BTS en Londres.

Otras remembranzas

Esta no es la primera vez que BTS hace un reconocimiento a otros artistas, replicó latinus.us.

Hicieron algo similar en Dynamite, en el que rindieron un homenaje a Michael Jackson. Ese tema, el primero en inglés de la banda surcoreana, recibió una nominación al Grammy.

Hoy, estreno en México

El estreno de Butter será mañana viernes 21 de mayo a la 1 p.m. en Corea del Sur, mientras que en México, Ecuador, Colombia, Panamá y Perú se podrá disfrutar a partir de esta noche a las 11 pm.

[INFO] 📰



¡El canal oficial de BTS en YouTube 'BANGTANTV' ha superado los 10 Mil Millones de visitas acumuladas en sus videos!

#방탄소년단 #BTSARMY @BTS_twt pic.twitter.com/lvnE6eKhYe — BTS SQUAD ⁷ | #BUTTER 🧈 (@Bitiiez) May 19, 2021

El nuevo tema también se presentará por primera vez en vivo el próximo domingo 23 de mayo, durante los Billboard Music Awards 2021, premios a los que BTS está nominado en cuatro categorías.