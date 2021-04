''BTS Meal'': qué incluye el menú y cuándo estará disponible en México

McDonal’s anunció el lanzamiento de “BTS Meals”, una colaboración con el grupo surcoreano que fue confirmada a través de un retuit en la página oficial de la banda de K-Pop.

Se trata de un menú que estará disponible a partir de mayo próximo en cerca de 50 regiones, entre los que destacan Corea del Sur, Estados Unidos y China.

Coming this May: The BTS Meal pic.twitter.com/iarw2gYMsx