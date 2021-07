BTS Meal se despide de México; el grupo modelará para Louis Vuitton

El BTS Meal, menú inspirado en la agrupación de K-Pop, se despide de México este lunes 5 de junio, por lo que las ARMY no tardaron en despedirse y agradecer a McDonald’s por incluir al país en un listado de 50 en el que estuvo incluida esta comida.

La despedida del BTS Meal se da en medio de la celebración de una nueva colaboración de BTS esta vez con la firma de moda Louis Vuitton, en Seúl.

Aunque Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope, RM y Jungkook fueron anunciados desde abril pasado como embajadores de la marca, apenas este lunes se anunció que serán parte del Show Masculino Otoño-Invierno 2021 de Louis Vuitton en la capital de Corea del Sur, según confirmó el sitio Soompi en Español.

We are excited to be part of the upcoming #LouisVuitton show in Seoul!

💜 this tweet to set a reminder to watch on July 7th at 7pm (KST).

#BTS #방탄소년단 #LVMenFW21 pic.twitter.com/mZggkzaG0o