BTS rinde tributo a los Beatles en “The Late Show”

BTS en su debut en “The Late Show” de Stephen Colbert asombró al público con su presentación tributo a los Beatles del ya histórico programa “The Sullivan Show”.

El grupo surcoreano sorprendió el miércoles por la noche, al tener una presentación, como la de la icónica banda The Beatles en el programa “The Sullivan Show”.

El grupo por primera vez se presentó en “The Late Show” de Stephen Colbert; para dicha invitación decidieron rendir homenaje a los Beatles, recreando su gran debut en televisión estadounidense en el año de 1964.

On #LSSC tonight: History repeats itself with @bts_twt ! #BTSonLSSC pic.twitter.com/IJQgyLDX2q

La boy band de K-pop compuesta por Jungkook, J-Hope Jimin, Suga, Jin, V y RM presentó su tema “Boy With Luv”, con el ya conocido look de trajes y zapatos negros, en un estilo muy formal; y como complemento el escenario con la pantalla en blanco y negro.

El conductor del show Stephen Colbert también formó parte de la presentación al interpretar a “Sullivan”, el conductor del show donde se presentaron los Beatles.

First Look: BTS pays homage to The Beatles with performance on The Late Show With Stephen Colbert (press pics by Scott Kowalchyk/CBS) https://t.co/jFdFO8PgVH pic.twitter.com/54ES6wPn1j