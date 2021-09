BTS y Coldplay: lo que se sabe de la colaboración "My Universe"

MADRID.- Mientras muchos siguen renuentes ante el éxito de BTS, otras bandas y músicos consolidados están listos para sumarse a la fiebre lila, como es el caso de Coldplay, quien confirmó lo que desde julio era solo un rumor: una colaboración junto al grupo de K-Pop con el tema "My Universe", que será parte de su próximo disco, "Music Of The Spheres".

De acuerdo con este anuncio, el tema verá la luz el 24 de septiembre próximo, así que seguramente ARMY ya marcó ese día en la agenda, para comenzar con el streaming masivo (como sucede en cada tema en el que figura el grupo de K-Pop).

El primer vistazo que se tiene de este tema, es similar a otros anticipos del nuevo álbum que han visto la luz en los últimos meses, como el corte cósmico y de cariz progresivo "Coloratura" y el más popero "Higher Power".

Coldplay y BTS, una amistad creciente

Imagen con fines ilustrativos de la colaboración entre BTS y Coldplay

La de BTS es la primera colaboración de Coldplay con un artista de K-Pop, el género con origen en Corea del Sur que se ha hecho un hueco en las listas de éxitos de todo el mundo. Está previsto que "Music Of The Spheres", el noveno disco de estudio de Chris Martin y compañía, se publique el 15 de octubre próximo en todo el mundo.

Llegará dos años después de "Everyday Life" (2019), en el que sorprendieron con la incorporación a su música de aspectos de la música jazz y cierto influjo árabe, y seis después de "A Head Full Of Dreams", en el que la deriva pop del grupo se hizo más que evidente en temas como "Hymn For The Weekend".

No es casual que el anuncio llegue justo después de la conversación que Chris Martin tuvo con la banda, en la que reconoció su influencia en la industria y su crecimiento global, al conquistar a millones de seguidores alrededor del mundo con su música.

Previamente, BTS había llamado la atención del líder de Coldplay con un cover de "Fix You".

Con nueve discos de estudio publicados desde el inicial "Parachutes" (2000), Coldplay es una de las bandas de mayor éxito internacional de las últimas dos décadas, como constata el hecho de que tres de esos trabajos figuren entre los 40 más vendidos del siglo XXI.

Por su parte, con ocho años en la industria, BTS continúa sumando presencia gracias a que sus fanáticos los han llevado a ocupar durante varias semanas el top 100 de Billboard y recién su voto los hizo ganadores en dos categorías de los Vídeo Music Awards de MTV.