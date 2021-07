BTS y Ed Sheeran invitan a bailar

“Permission To Dance” cautiva a los fans de ambos

BTS presenta su tercer sencillo en inglés “Permission To Dance”, una colaboración con Ed Sheeran, que precisamente demuestra el estilo cálido del británico, fusionando al dinamismo y coreografía del grupo de K-Pop, que en esta ocasión se suma a la tendencia de recordar que la pandemia no ha terminado. El vídeo, que ya contaba con más de 60 millones de reproducciones a 15 horas de su estreno; muestra a varias personas separadas y usando cubrebocas, pero que comienzan a bailar al ritmo de “Permission To Dance”.

Para esta ocasión, la banda liderada por RM e integrada por Jin, Jimin, Jungkook, V, J-Hope y Suga; opta por una letra en la que invita a no tener miedo a la pandemia “porque ahora sabemos cómo levantarnos”, en una referencia a que siguiendo con los protocolos de salud para evitar el contagio se puede “seguir bailando como en los tiempos dorados”.

“Déjame demostrarte // que podemos mantener el fuego vivo. Porque no aún ha terminado // hasta que se acabe griten una vez más (…) No hay que preocuparnos, ya sabemos cómo tocar el piso cuando caigamos (…) No necesitamos permiso para bailar”, reza parte del coro.

En esta parte del vídeo, las personas despojarse del cubrebocas y comenzar a bailar, en un mensaje de la banda de que este tiempo pasará, mientras tanto la música los seguirá conectando.

A a diferencia de los veteranos Super Junior; que con “House of Party” convocan a no bajar la guardia, BTS parece invitar con “Permission to Dance” a retomar la nueva normalidad poco a poco y con una clara esperanza de que este tiempo pasará, mientras tanto espera que la música pueda seguir conectando a todos.

De hecho, una cualidad a destacar en esta ocasión es que precisamente BTS apuesta por la diversidad en su vídeo, recordando que todos estamos viviendo momentos difíciles en la pandemia y llamando, con su baile, a retomar la empatía los unos con los otros.