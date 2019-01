Buscan a Diego Luna para interpretar a “Cantinflas” en bioserie

México (Notimex).- El productor Juan Osorio se mostró determinante al asegurar que la única manera de que haga la bioserie de “Cantinflas”, será con Diego Luna como protagonista.

A principios de 2018, Osorio reveló que ya trabajaba en la serie biográfica de Mario Moreno “Cantinflas”, que estaba terminada la escaleta y que desarrollaban los libretos.

Lo quiere de protagonista

Este día, el productor de “Mi marido tiene más familia” se reunió con los medios y cuando se le preguntó al respecto respondió: “Todo tiene su tiempo, yo quiero de protagonista a Diego Luna y me voy a formar hasta el momento que él tenga un espacio”.

Para Juan, no hay otro actor que pueda interpretar al considerado “Charles Chaplin mexicano”, por lo que, consciente de la apretada agenda del protagonista de “Rudo y Cursi”, “Rogue One” y “Flatliners”, está dispuesto a trabajar a su ritmo.

Sin embargo, si no llegaran a coincidir, señaló que él no haría la serie. “Si él me dice ‘tengo estos dos meses desocupado’, en dos meses me la echo (la serie). Si no, no la voy a hacer. Soy muy determinante”, apuntó.