“Buzz” cumple otro año

Tim Allen, voz del vaquero, cumple años hoy jueves

Un 13 de junio nacieron los actores Tim Allen, Malcolm McDowell, Stellan Skarsgard, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, Richard Thomas; los cantantes Alaska, Slim Dusty Kirkpatrick, David Gray, Rivers Cuomo (Weezer) y Charlie Massó (Menudo); los cineastas Tay Garnett, Javier Aguirre, el escritor Augusto Roa Bastos, al igual que la infanta Cristina de España.

Pero de quien hablaremos en especial es de un actor que vino a este mundo el 13 de junio de 1953: Timothy Alan Dick, mejor conocido como Tim Allen.

El actor estadounidense se consolida en la pantalla chica con las series cómicas “Mejorando la casa” y “Last Man Standing”.

En cine actúa en “Santa Cláusula”, “Un nativo en Nueva York” y “Big Trouble”, entre otras.

Presta su voz a “Buzz Lightyear” en “Toy Story” y es con esta historia de Disney Pixar que celebra su cumpleaños por estar en pleno preestreno mundial de la cuarta entrega, la que le ha dejado muchas gratas experiencias y le ha removido fuertes emociones, principalmente en las últimas escenas de la película, con las que no pudo evitar llorar.

Y si creían que solo era actor, pues no es así, pues otras de sus cualidades es escribir obras como “Don’t Stand To Close To A Naked Man”.— Notimex y Megamedia

Detalles

Desde 2011 protagoniza la sitcom de la ABC Uno para todas, como Mike Baxter.

Matrimonio

Se casó con la actriz Jane Hajduk (con quien había salido durante cinco años)​ el 7 de octubre de 2006, en una pequeña ceremonia privada en Grand Lake, Colorado.

Premios

Ha sido nominado en numerosas ocasiones y ha ganado un Globo de Oro y un premio Annie.