Buzz Lightyear uno de los juguetes favoritos de “Toy Story” está inspirado en un astronauta de la vida real, quien incluso acompañó a Neil Armstrong en el primer viaje a la luna.

Según información de “Unam Global”, Buzz Lightyear está inspirado en un astronauta conocido como Buzz Aldrin.

Su nombre real es Edwin Eugene Aldrin pero en 1988 se cambió el nombre a Buzz, un apodo derivado de que su hermana mayor no podría pronunciar la palabra “brother” y le decía “Buzzer”.

Desde 1969, cuando el hombre llegó por primera vez a la luna se desató una “euforia espacial”, la cual se vio reflejada en la industria de los juguetes. Es por eso que con el surgimiento de Toy Story en 1995 y el homenaje a los juguetes tradicionales se realiza un pequeño homenaje al Buzz de la vida real.

En pantalla

“Toy Story” no fue la única película que le rinde homenaje a Buzz Aldrin, pues el veterano astronauta un año antes apareció en un capítulo de Los Simpson en el que Homero visita el espacio exterior.

Además, aparece en las series “Numb3rs”, “30 Rock”, “Punky Brewster” y “The Big Bang Theory”, en las cuales se interpreta a él mismo.

Como parte de su carrera en cine, tiene un cameo en “Transformes 3” y da una explicación en “Fly me to the moon”.

Buzz Aldrin se retiró como astronauta en 1972 y se enfrentó a problemas de depresión y alcoholismo después de su misión en la luna. Sus últimas apariciones en público fueron en 2016 cuando promocionaba su libro “No Dream Is Too High”.

Polémica

En 2018, llamó la atención por una polémica declaración en la que al ser cuestionado por una niña sobre por qué no se ha regresado a la luna, él respondió que “no fueron allí”.

“No fuimos allí y así es como suceden las cosas. Dinero, es una cosa buena, si necesitas nuevas cosas, nuevos cohetes, entonces va a costar más dinero”, fue su declaración la cual revivió la discusión acerca de si el hombre realmente fue a la luna o todo se trató de un montaje en televisión.

