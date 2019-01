Café Tacvba celebrará 30 años con un segundo MTV Unplugged

Joselo Rangel escribirá libro sobre la banda mexicana

México (Notimex).- Café Tacvba se convertirá en la primera banda, a nivel mundial, en grabar un segundo MTV Unplugged y lo hará para celebrar sus primeros 30 años de trayectoria musical, informó el guitarrista Joselo Rangel.

“Tenemos muchas cosas en mente para este festejo, pero lo más próximo es convertirnos en la primera banda en el mundo que hace un segundo MTV Unplugged. Debido a que es un gran acontecimiento hace meses que estamos trabajando en ello”, comentó.

Fue en 1995 cuando Café Tacvba grabó el primer MTV Unplugged en el que colaboraron músicos como Alejandro Flores y Gustavo Santaolalla.

Invitados especiales

Rangel adelantó que tendrán invitados especiales, pero cuando la fecha esté cercana revelarán sus nombres. Por lo pronto la grabación será en marzo y podrían estrenar el álbum a mediados de año.

Como parte de los festejos por tres décadas de camino en los escenarios, Café Tacvba estará presente, en marzo, en la 20 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical “Vive Latino”, que se llevará a cabo en el Foro Sol.

Biografía de Café Tacvba

Joselo Rangel promueve su novela “Los desesperados” y confirmó que escribirá la biografía de Café Tacvba, pero aún falta tiempo para que eso suceda.

“Mi modelo a seguir es Pete Townshend de la banda The Who. Él escribió su autobiografía cuando tenía 70 años y a mí todavía me faltan cerca de 20 años para comenzar a escribirla. Será un libro acerca de mi visión de Café Tacvba y será autobiográfica”, adelantó.