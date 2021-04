Caitlyn Jenner busca la gubernatura de California

LOS ÁNGELES (AP) — Caitlyn Jenner será candidata a gobernadora de California, inyectando una dosis de celebridad en una campaña incipiente que amenaza con echar al gobernador demócrata Gavin Newsom.

Jenner, campeona olímpica, estrella de reality shows y activista por los derechos de los transgénero, señala en un comunicado en Twitter y una página web que finalizó los trámites iniciales para su candidatura.

