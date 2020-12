“Calladitas nos vemos más bonitas”: Yuri "aconseja" a las feministas

La cantante aseguró que no le gustan el feminismo y aunque la critiquen está en contra.

MÉXICO.— Yuri desató el enojo y las críticas luego de tachar las marchas realizadas por diversos movimientos feministas. A través de un vídeo, la cantante dio su punto de vista el cual solo generó comentarios en su contra.

En un vídeo que se ha hecho viral, se muestra a la cantante veracruzana explicando a lo que parece ser una amplia audiencia que el “feminismo no le gusta”.

Sabiendo que ese comentario podría generarle críticas, Yuri menciona que no le importa lo que le digan, ya que esa es su opinión.

“El feminismo a mí no me gusta. Se me ha criticado porque esa es mi posicionamiento al respecto y me vale”, menciona la también conductora.