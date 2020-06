Callejo lanza un sencillo de fiesta

“Mamacita”, una colaboración con el grupo Flyboiz

¿A que suena el género musical urbano?, generalmente a matices de una identidad que sale al encuentro de sus raíces culturales, a un estatus social que busca hacerse presente en letras que denuncian, cuestionan y critica o se nutren de un espíritu bravío, denostativo, lacerante o con una fuerte carga sexual.

El género urbano tiene características propias de cada urbe, barrio o sector, varía de ciudad a ciudad, de estado a estado, de país a país y de continente a continente, de ahí que tenga numerosos adeptos identificados con lo que expresan sus exponentes.

Mamacita”, tema creado en forma conjunta entre el cantante Callejo y el grupo Flyboiz, fue lanzado con un toque de originalidad y frescura al cada vez más competido género urbano.

Callejo, cantante y multinstrumentista mexicano avecindado en Quintana Roo, presenta su más reciente tema “Mamacita” junto al colectivo de productores Flyboiz, un tema el cual buscar marcar tendencia en la industria del reguetón, este sencillo reúne diferentes culturas de México, Colombia y España. Callejo ha estado tomando gran fuerza en el género urbano y “Mamacita” es el otro lado del compositor. Es una canción lista para la fiesta al estilo playboy, como se deja ver también en el vídeo con que se lanza el sencillo, grabado en Monterrey.

En entrevista con el Diario, el intérprete de 21 años, habla de “Mamacita” como un proyecto que marca un momento clave dentro de su carrera como cantante de este género, en la que lleve un par de años pero nutrida en una adolescencia marcada por el gusto y amor por la música y el dominio de diversos instrumentos musicales, a través de los cuales fue descubriendo su afinidad al género urbano y sus diversas expresiones.

“Mamacita” es el resultado de arduo trabajo y fraternal coordinación con el grupo Flyboiz, cuyos integrantes tenían una idea incipiente del mismo, pero junto con él dieron las forma completa la “rola” decididamente romántico con sutiles toques mexicanos, españoles y colombianos.

“Flyboiz tenía el concepto de ‘Mamacita’, me enseñaron la idea para la canción y me encantó, nos juntamos y terminamos de escribirla en los estudios Sony en Ciudad de México”, afirmó Callejo, quien no dejó de destacar su objetivo como artista.

“‘Mamacita’ es parte de todo lo que estoy haciendo. Quiero compartir una propuesta fresca en cuanto a música y letras. La meta es que cada vez más gente conozca mi música y se sume a mi familia”.

En “Mamacita” se junta la gran tradición de compositores mexicanos con los ritmos actuales.

Como demostró con “Anatomía”, que deja ver las posibilidades de un lenguaje romántico con un sensual flow producido por Meny Méndez, integrante de Flyboiz, que sumó a sus compañeros para la nueva canción de Callejo.

Flyboiz está compuesto por Meny Méndez, artista multiplatino colaborador de Mc Davo; Dani Ble es el productor del artista español C. Tangana, y Dave, es uno de los mejores compositores de Medellin, Colombia.

Callejo empezó a hacer música cuando sólo contaba con 14 años de edad.

Su música mezcla dance hall, trap, reguetón y R&B que deriva en un pop urbano de altura. Este nuevo talento da un giro inesperado al urbano destacando su voz única al igual que su música y letras. En ellas el mexicano ofrece una propuesta novedosa al valerse de un lenguaje romántico propio de su lugar de origen sin imitar las tendencias mundiales, dando así una apuesta dentro de la escena. “Mi meta es ser el mexicano más reconocido en el género urbano”.

Callejo ofreció cincuenta presentaciones en diversos foros del país. Espera poder presentarse en Yucatán donde cuenta con numerosos seguidores.— Emanuel Rincón