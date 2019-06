Caloncho hace conciertos a favor del medio ambiente

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Caloncho, tiene la meta de crear conciencia con el medio ambiente y la preservación de los bosques, debido a los recientes incendios forestales ocurridos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

El intérprete del tema “Palmar”, no se preocupa por el pasado o por el futuro, él vive el presente y lo hace de la mejor manera: procura dejar mensajes positivos a través de su música.

El pasado fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris presentó su concierto “Desde los árboles” donde recreo un campamento en el escenario que tituló “Campamento Todo bien”.

El compositor comenta que todos deben ser una especie de guardabosque, ya que la naturaleza es responsabilidad de todos.

Caloncho afirma que su proceso creativo para crear este tipo de mensajes depende muchos factores, pero sobre todo de su estado de ánimo.

Las ideas y ritmos vienen a él de manera natural, las deja fluir, pero siempre con la intención de que las melodías reflejen el disfrute de la vida.

Además a él no le genera conflicto cambiar de ritmos, incluso haría reggaetón, todo depende de que lo haga vibrar en el momento.

“Siempre que escribo, lo hago desde un estado emocional pleno, disfrutar la existencia. No es que quiera dar ese mensaje a primera instancia, no sé cómo explicarlo, hago música cómoda que depende mi estado de ánimo, a veces me da por hacer algo más festivo o triste, mucho como el reggae que va lo racional a lo más primitivo y bailable” dijo el músico originario de Sonora.