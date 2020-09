Calzado de Bad Bunny que brilla en la oscuridad se agotan en minutos

Los Crocs que el reguetonero lanzó en colaboración con la marca homónima se vendieron en menos de una hora.

MÉXICO.— Bad Bunny vuelve a demostrar que es una persona exitosa y que todo en lo que incursiona tiene buenos resultados. Ahora en su faceta como diseñador con la famosa empresa Crocs, demostró que el éxito lo persigue.

A través de redes sociales, fanáticos del cantante dieron a conocer que, la línea de calzado de edición especial que sacó a la venta en colaboración con la famoso marca se vendió en minutos.

Este 29 de septiembre se lanzó al mercado el calzado de plástico creado por el intérprete de “Safaera”, sin embargo, a minutos de estar disponible en tiendas en línea se vendieron todos.

El calzado diseñado por Bad Bunny se convirtió en uno de los más deseados por miles de personas, pues además de ser una versión única de los “Classic Clog” (Zueco Clásico), estos brillan en la oscuridad.

Además los zapatos de plástico incluyen Jibbitz (pines) de una llama, un conejo, Saturno, estrellas y un muñequito con la leyenda ‘precaución zona de perreo’, símbolos característicos del reguetonero.

Como era de imaginarse, el anuncio de que el calzado edición especial de Bad Bunny se agotó causó los comentarios y memes en redes sociales.

So the bad bunny crocs sold out? But the line never really moved? What the fuck. pic.twitter.com/kouGEpQVIX