Camila Cabello es fan de “La Familia Peluche”

MÉXICO.- Camila Cabello sorprendió a sus seguidores al “declararse” fan de “La Familia Peluche“, una producción de Eugenio Derbez.

CAMILA CABELLO CANTANDO LA CANCIÓN DE FAMILIA PELUCHE ME HIZO LA NOCHE! pic.twitter.com/C4KHHsopxv

A través de sus redes sociales, la artista hizo una dinámica de preguntas, en la que uno de sus seguidores le pidió que dijera algo en español. La joven de 22 años no dudó en ponerse a cantar el tema inicial de la serie, que compusiera Aleks Syntek.

El propio Syntek compartió el vídeo en sus redes sociales y se mostró orgulloso que una intérprete de talla internacional interpretara su canción.

Jajajaja!!! De ahora en adelante serás @Camila_Cabello de P.Luche 🤪 / LOL!! @Camila_Cabello is in the Peluche family!! 🤪 pic.twitter.com/Kgz7IGuFVS