MÉXICO.— Hace apenas unas semanas, la cantante Camila Cabello se convirtió en tendencia, al cantar con un buen acento en español, el tema de la serie “La familia Peluche”.

Jajajaja!!! De ahora en adelante serás @Camila_Cabello de P.Luche 🤪 / LOL!! @Camila_Cabello is in the Peluche family!! 🤪 pic.twitter.com/Kgz7IGuFVS

El video que la misma Camila compartió en sus historias de instagram, lo recompartió Eugenio Derbez, quien se dijo muy emocionado y agradecido de que una cantante como Cabello, sea fan del show en el que interpretaba a “Ludovico Peluche”.

Ahora, Camila vuelve a reafirmar su amor por la Familia Peluche, y en especial por “Ludovico y Federica Peluche”.

A través de un cómico video realizado por Federica (Consuelo Duval) y Ludovico P. Luche (Eugenio Derbez), es como Camila Cabello, declaró que es su serie favorita de todos los tiempo.

En el video se puede ver a “Federica” reclamándole a Ludovico el por qué tiene guardado un video de Camila; como es costumbre le hace una tremenda y muy divertida escena de celos.

Al final ambos cantando la canción de Camila, “Señorita”, pero con la letra parodiada.

Camila acompaño el video con un mensaje, que dejó claro que, es súper fan de la La Familia Peluche:

Federica Por favorrrrrr !!!!!! 😭😭😭😭 freaking out, familia peluche is my fam and i’s favorite show of all time!!!!!!!