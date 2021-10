Camila Cabello se encuentra de visita en Oaxaca disfrutando de este destino turístico que a muchos enamora. La actriz y cantante fue vista en un restaurante de esa ciudad junto con su novio Shawn Mendes el día de ayer.

Los hechos se dieron a conocer luego de que se compartieran fotos de la cantante en la cuenta de Twitter @theMendesUpdt tomadas por un usuario que se encontraba en una mesa cercana a ellos.

La protagonista de Cenicienta subió en sus redes una publicación en la que se pueden ver un par de calaveras, una de ellas con un atuendo originario de Huautla de Jiménez. Los fans pudieron corroborar la visita de la actriz por medio de vídeos y otras fotografías de la pareja en el andador turístico y un restaurante cuyo fondo tenía el templo de Santo Domingo Guzmán.

Otros vídeos de la misma cuenta de Twitter que compartiera originalmente las fotografías muestran como la pareja es acosada y perseguida por una multitud de fans que buscan tomarse fotografías con ellos. Aquí te dejamos algunos:

• Les entiendo perfectamente que estén emocionados, felices de que ellos estén ahí en MX y querer conocerlos/tomarse una foto/hablar, pero perseguirlos, estar difundiendo direcciones, etc NO es la forma. Todos ellos están ahí de vacaciones, no por trabajo + pic.twitter.com/iBLeYyFWP6

The body guard actually yelled at everyone to quiet down bc they are on vacation! pic.twitter.com/rlyzuWAJAA