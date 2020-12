Camila, hija del Raúl Araiza, posa con poca ropa (Fotos)

Dentro de la televisión mexicana, Raúl Araiza es uno de los conductores más famosos y queridos entre el público.

Gracias a su carisma mostrado todos los días en el programa "Hoy", además de ser un padre ha tenido la fortuna de ver crecer profesionalmente a su hija Camila Araiza.

Camila realizó su debut hace apenas unos cuantos meses, lo que le ha dado una mayor popularidad no sólo entre los televidentes, sino también entre usuarios de redes sociales que están pendientes de lo que hace.

Además de poseer un talento para la conducción, Camila Araiza también es reconocida por mantenerse activa en plataformas de social media.

En esta ocasión, usó su cuenta de Instagram para mostrarse tal cual es, completamente en topless y con el mensaje de que cada mujer debe quererse tal cual es.

Mediante una serie de fotografías, la hija de "El Negro" Araiza aparece cubriéndose el pecho con un brazo y una tela en color hueso, con un fondo negro e iluminación contrastada.

Con más de 2,000 likes en su publicación, la joven acompañó sus imágenes con frases que buscan inspirar a otras chicas a no tener miedo a lo que la sociedad piense sobre ellas y a desarrollar su amor propio.

Es la primera vez que no me da miedo,

que comprendo que no es mi culpa (ni la de mi cuerpo).

Qué no esta en mi control que perspectivas y mentes ajenas existan. Lo que si está en mi control es SER y amarme como tal.