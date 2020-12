Camila Sodi empujada a reportera para evitar que entrevisten a su mamá

La actriz agredió a una reportera y luego de que esta le reclamó, Camila se burló de ella.

MÉXICO.— Camila Sodi volvió a hacer alarde de lo grosera que puede llegar a ser con la prensa. En esta ocasión, la sobrina de Thalía empujó a una reportera, quien se acercó a su mamá, Ernestina Sodi para tratar de entrevistarla.

Tras la agresión, la reportera le reclamó a Camila, por lo que optó por burlarse de ella, además de que trató de cambiar de tema de un modo muy infantil.

No quería que su mamá hablara con la prensa

Camila Sodi y su mamá Ernestina Sodi fueron abordadas por una reportera del programa ‘El Gordo y la Flaca’, en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, la sobrina de Thalía impidió de modo agresivo que su madre fuera entrevistada.

En un vídeo se puede ver como la periodista trataba de entrevistar a Ernestina Sodi, pero ella apresura el paso y le responde a la reportera que no quería dar entrevista.

La actriz de nueva cuenta se portó grosera y agresiva con la prensa (Instagram)

La mujer trata de obtener alguna declaración de la hermana de Thalía, pero de pronto, Camila Sodi parece empujar a la reportera, quien le recrimina su actitud de inmediato: “oye, ¿por qué me empujas?”.

En tono de burla, Camila respondió; “ay, dios mío, me pegó, me pegó. Yo no te pegué”, pero la reportera continuó encarándola: “¿por qué eres así de grosera? Yo no te estoy pegando ni empujando”.

La exesposa de Diego Luna le vuelve a responder y trata de cambiar el tema para luego pedirle a la reportera que dejara de molestar a su madre.- Con información de Telediario.

También podría interesarte: ¡Feliz cumpleaños 85, maestro Armando Manzanero!